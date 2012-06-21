Кількість людей у всьому світі, які померли внаслідок коронавірусної інфекції (COVID-19), що виник в Ухані (Китай) в грудні 2019 року, зросла до 1 мільйона 395 тисяч осіб, а загальна кількість заражених вірусом перевищила 59 мільйонів 76 тисяч. Кількість людей, які одужали, здолавши хворобу у всьому світі, досягла 40 мільйонів 834 тисячі осіб.

Епідемія коронавірусу, яка охопила весь світ, продовжує поширюватися у понад 140 країнах. Згідно з останніми даними у США, країні з найбільшою кількістю випадків, загалом налічується 12 мільйоні 589 тисяч інфікованих. Повідомлялося, що загальна кількість людей, що померли, спричинених вірусом, перевищила 263 тисячі. На південноамериканському континенті збільшення кількості випадків та смертей продовжується через коронавірус. Згідно з останніми даними в Бразилії, третій країні з найбільшою кількістю випадків, загалом налічується 6 мільйонів 71 тисяча випадків хвороби. Повідомлялося, що загальна кількість смертей, спричинених вірусом, сягнула 169 тисяч.

У Франції, яка посідає п'яте місце за кількістю випадків у всьому світі, загальна кількість інфікованих зросла до 2 мільйонів 140 тисяч, тоді як кількість летальних випадків від вірусу становила 49 тисяч. Загальна кількість випадків захворювання в Іспанії сягнула 1 мільйон 589 тисяч. Повідомлялося, що загальна кількість померлих від COVID-19 по всій країні зросла до 43 тисяч. В Італії було виявлено 1 мільйон 409 випадків хвороби, 50 тисяч італійців померли від вірусу. Було оголошено, що кількість випадків у Великобританії зросла до 1 мільйона 512 тисяч, від хвороби померло 55 тисяч осіб. У Німеччині було виявлено 932 тисячі випадків хвороби, а загальна кількість смертей в країні зросла до 14 тисяч осіб.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»