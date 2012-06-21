У Сполучених Штатах кількість тих, що заразилися коронавірусом нового типу досягло в п'ятницю, 27 листопада, 13 047 202. Такі дані Університету Джонса Хопкінса, який веде підрахунки на основі інформації федеральних і місцевих властей.

Найбільше хворих виявлено в штаті Техас (1,2 мільйона). Далі йдуть Каліфорнія (1,1 мільйона), Флорида (979 тисяч) та Іллінойс (705 тисяч). За весь час пандемії в США жертвами COVID-19 стали 264 624 людини. Лідером за цим показником є штат Нью-Йорк (34,4 тисячі), на другому місці Техас (21,6 тисячі), на третьому Каліфорнія (19 тисяч).

Тим часом, президент Дональд Трамп повідомив, що поставки вакцини від коронавірусу почнуться в США на наступному тижні. За даними Reuters, таку заяву лідер країни зробив під час спілкування з американськими військовими. Відзначається, що медики і люди похилого віку будуть серед перших одержувачів нової вакцини.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»