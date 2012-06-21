Видатна голлівудська кіноактриса Джейн Фонда отримає премію Сесіла Б. де Мілля на цьогорічній церемонії вручення "Золотого глобуса".

Ця почесна нагорода присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси (HFPA) за видатні заслуги в кінематографі. Церемонія вручення відбудеться, автра, 28 лютого, повідомляє Daily Mail.

«Її незаперечний талант приніс їй найвищий рівень визнання, і, хоча її професійне життя зазнало безліч поворотів, її непохитна прихильність до змін залишилася», - йдеться у заяві президента HFPA Алі Сара.

Крім вкладу Фонди в кіноіндустрію, в асоціації відзначили і її активну політичну позицію. У 1970-их актриса виступала проти війни у В'єтнамі, в 2003-му - проти війни в Іраку, а торік брала участь в протестах BLM і говорила про небезпеку глобального потепління.

83-річна Джейн Фонда є однією з найбільш титулованих актрис в історії "Золотого глобуса", на який вона номінувалася 15 разів і отримала сім нагород.

У колекції її трофеїв - дві премії BAFTA і два "Оскари": за роль в антивоєнній драмі "Повернення додому" (1978) і за неонуарний детектив "Клют" (1971).

Нагорода Голлівудської асоціації іноземної преси була заснована в 1952 році і названа на честь Сесіла Б. Де Мілля, американського кінорежисера і продюсера, лауреата премії "Оскар" за картину "Найбільше шоу на землі" (1952 рік).

Лауреатами премії Сесіла Б. Де Мілля свого часу ставали Волт Дісней, Фред Астер, Елізабет Тейлор та інші. У 2020 році її отримав Том Генкс.

78-ма церемонія вручення премії "Золотий глобус" відбудеться 28 лютого і транслюватиметься в прямому ефірі на каналі NBC. Ведучими будуть Тіна Фей і Емі Полер.