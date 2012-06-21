Корпорація Microsoft вже два роки працює над «засекреченим» ґаджетом. При цьому під кодовою назвою Andromeda пристрій помічали у патентах і навіть у коді операційної системи Windows 10.
Видання The Verge отримало внутрішній документ Microsoft, в якому є опис цього ґаджета. Це кишеньковий пристрій, який буде складається навпіл і матиме два екрани.
В описі пристрою йдеться, що ця розробка вплине на подальший напрямок у розвитку лінійки Surface (серія комп'ютерів із сенсорними екранами та інтерактивних дощок) і створить «нову революційну» категорію пристроїв та розмиває грань між комп’ютером і смартфоном.
«Це новий кишеньковий форм-фактор пристроїв Surface, який об'єднує інноваційні апаратні і програмні досягнення для створення дійсно персонального і універсального засобу», – сказано у документі, що опинився у розпорядженні журналістів.