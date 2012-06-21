Голова КНР Сі Цзіньпін заявив у вівторок, 20 квітня, що Китай планує нарощувати співпрацю з іншими країнами в галузі розробки і виробництва вакцин від коронавірусу. Крім того, влада країни має намір об'єднати зусилля із зацікавленими державами для боротьби з COVID-19.

Про це китайський лідер розповів на церемонії відкриття Азіатського економічного форуму в Боао (АЕФБ. Сі Цзіньпін також зазначив, що Китай продовжить проводити відкриту політику по відношенню до інших країн. За його словами, КНР вважає, що нові глобальні виклики вимагають об'єднаних зусиль. «Нам необхідно зміцнити співпрацю за такими напрямками, як цифрова економіка і біотехнології, поглиблювати партнерські відносини, використовувати сприятливі можливості», – підкреслив голова КНР.

Раніше ситуацію з пандемією коронавірусу прокоментував глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адан Гебрейесус. Він вважає, що ситуація буде нормалізована протягом найближчих двох місяців. У ВООЗ до цього заявили, що випадки зараження і смерті від коронавірусу в світі продовжують зростати, тому незабаром варто чекати їх максимальних значень.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»