У першій половині 2022 року Китай планує запустити свій перший сонячний зонд ASO-S.

Він перебуватиме на сонячно-синхронній орбіті у 720 кілометрах над Землею не менше чотирьох років і цілодобово збиратиме дані, повідомляє агентство «Сіньхуа».

Апарат важить одну тонну, серед обладнання зонда – дисковий векторний магнітограф, рентгенівський тепловізор і сонячний телескоп.

Головним завданням ASO-S стане спостереження за магнітним полем Сонця і двома основними вулканічними явищами, або сплесками на зірці, які є сонячними спалахами і корональними викидами маси / CMEs /.

Сонце є єдиною нерухомою зіркою, яку може детально вивчати людина. Переважна більшість випромінювання нашої зірки блокується атмосферою Землі. Тільки відправивши зонд у космос, можна отримати точні дані про небесне світило для подальших досліджень.

Оскільки температура Сонця змінюється протягом 11-річного циклу, а зірка входить в 25-й сонячний цикл, вона, за оцінками вчених, досягне свого піку випромінювання приблизно в 2025 році.

Сонячний зонд може допомогти отримати докладні записи сонячної активності під час її підйому до пікових років, кажуть вчені.

З 1960-х років у всьому світі було запущено понад 70 супутників, які спостерігали за Сонцем. За словами китайських вчених, ASO-S, як очікується, дасть змогу Китаю вивчати і цю галузь науки.

Раніше повідомлялося, що китайський зонд для вивчення Марса «Тяньвень-1» досягне його орбіти в лютому. Там зонд пропрацює майже три місяці, потім від нього відокремиться модуль з марсоходом, який здійснить посадку на поверхню Червоної планети.

Головною метою місії є пошук ознак життя на Марсі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»