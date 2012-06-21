Вчені з Китаю заявили про завершення будівництва марсохода для першої місії КНР до Марса, яка запланована на 2020 рік. Про це в понеділок, 8 липня, повідомляє газета Global Times.
Відзначається, що місія передбачає вихід апарату на орбіту Марса, посадку і переміщення його поверхнею. Китайські вчені мають намір вивчити атмосферу, рельєф, геологічні характеристики, особливості магнітного поля «Червоної планети». Отримані дані можуть дати відповіді на питання про походження і еволюцію Марса і всієї Сонячної системи.
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У 2017 році стало відомо, що Китай розраховує відправити космічну місію до Марса і стати першою країною, яка поєднає в ній орбітальні і наземні дослідження. За словами головного конструктора проекту Чжан Жунцяо, робота ведеться за трьома напрямками: орбітального апарата, посадкового модуля, а також марсоходу.
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Орбітальний апарат отримає дані про атмосферу «Червоної планети», її магнітне поле, температуру і ландшафт, а марсохід вивчить поверхню планети і проведе тестування обладнання, яке буде використовуватися в наступній місії для збору зразків ґрунту і скельної породи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»