Китайські компанії готові вже в найближчий рік-два вкладати кошти в будівництво в Україні платних автобанів. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
«Китай серйозно нарешті розцінює Україну як місце для будівництва платних автобанів, і вони готові сюди вкладати кошти», — заявив Омелян, коментуючи позитивні підсумки своєї поїздки в КНР.
«Ми домовилися з декількома компаніями, що вони зараз проведуть оцінку і, думаю, що вже в наступному році ми зможемо вже більш менш предметно говорити про те, що ці автобани можуть почати будуватися», — підкреслив міністр.
У першу чергу це буде складова автобану GoHighway, який з’єднає Балтику і Чорне море, а також автобани, які з’єднуються з морськими портами.
Платні дороги в Україні будуватимуться за кошти інвесторів. «Ми сьогодні вже повністю готові до концесійних доріг, чого раніше ніколи не було в Україні», — зазначив Омелян. Міністр нагадав, що відповідно до 10-річної транспортної стратегії України розраховує побудувати 10 автобанів високої європейської якості.
Президент Асоціації інженерів-консультантів Яна Щурова зазначила «Урядовому кур’єру», що Україна готова до будівництва концесійних доріг: «У нас вже діє повноцінний закон про концесію, тому ніяких проблем для іноземних капіталовкладень та інвесторів не буде. Працюватимуть над цими проектами як вітчизняні, так й іноземні фахівці. Ми можемо створити гарні європейські автобани і досить швидко».