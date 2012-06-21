Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа підписав Меморандум про взаєморозуміння між Головним митним управлінням Китайської Народної Республіки та Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо співробітництва та сприяння взаємній торгівлі м’ясом птиці між Україною та Китаєм, повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.
Як наголосив Володимир Лапа, підписання Меморандуму про взаєморозуміння сприятиме розвитку та зміцненню співробітництва та розширенню двосторонньої торгівлі між Україною та КНР, збільшенню видів імпортних та експортних товарів: «Даний Меморандум відкриє нові можливості щодо диверсифікації ринку збуту українського м’яса птиці, підвищення конкурентоздатності українських харчових продуктів на світових ринках, що позитивно вплине на імідж України як надійного торговельного партнера та сприятиме розвитку економіки нашої держави».
Підписання Меморандуму про взаєморозуміння забезпечить взаємний обмін інформацією, документацією, результатами досягнень з питань профілактики та боротьби з грипом птиці та іншими хворобами птиці; проведення оцінки ризиків та переговорів щодо інспектування та санітарних вимог, необхідних для торгівлі м’ясом птиці.
Підписання Меморандуму відбулося у м. Нінбо у рамках перебування Голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи у КНР та участі у ІІІ Діалозі між Китаєм та країнами ЦСЄ зі співробітництва з питань нагляду за якістю, інспекції та карантину, які організовані компетентною службою Китаю.