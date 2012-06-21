Китайська корпорація Shenyang Aircraft опублікувала першу фотографію перспективного ударного безпілотного літального апарату Dark Sword («Темний меч»), який за своїми характеристиками перевершує будь-які американські аналоги.
Новітній безпілотник, роботи над яким у корпорації Shenyang Aircraft тривали понад 10 років, принципово відрізняється від усіх існуючих аналогічних літальних апаратів, оскільки пропонує унікальне поєднання високого маневрування і надзвукової швидкості з низькою радарною помітністю. Безпілотник Dark Sword призначений для розвідки і нанесення ударів.
Така конструкція використовується, наприклад, на китайському винищувачі п'ятого покоління Chengdu J-20 і американському винищувачі F-35 Lightning II. Дизайн Dark Sword характерний для малопомітних літальних апаратів. Очікується, що дрон здатний переміщатися на надзвуковій крейсерській швидкості і досягати максимальної швидкості до двох чисел Маха. Знімок став першим переконливим доказом реального прогресу у створенні китайцями «Темного меча», відзначають американці.