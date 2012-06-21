Китайські археологи виявили комплекс гробниць на сході Китаю, власником якого міг бути правитель, який мешкав у західній династії Чжоу (1046-771 до н. е.).

Ця незвичайна знахідка може розповісти про устрій життя стародавньої зниклої держави. Розкопки проводилися в місті Сучжоу в провінції Чжецзян.

Йдеться про комплекс китайських гробниць, що відносяться до династії Західна Чжоу (1046-771 рр. до н.е.). Вперше виявлений у 1980-х роках, гробницький комплекс пройшов кілька раундів розкопок.

Вік поховань – приблизно 3000 років, повідомляє People's Daily. Комплекс гробниць був побудований не під землею, а в насипах, створених вручну, що є характерним для гробниць-курганів у деяких південних регіонах країни. Серед виявлених там предметів були вироби з нефриту, кераміка з різними візерунками і вироби з бронзи, зокрема прикраси кінних екіпажів.

Судячи зі стилю цей комплекс гробниць, швидше за все, належав правителю стародавньої невеликої держави, відомого як «Гумі», територія якої в основному знаходилася в сьогоднішньому Чжецзяні. Згодом ця держава була завойована.

Виявлення прикрас для коней та карет у гірській місцевості, де використання кінних екіпажів не було традиційним, відображає запозичення ритуалів з півночі та свідчить про існування регіональної політики високого рівня, сказав Чень Цзе, заступник куратора Шанхайського музею.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»