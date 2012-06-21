Досі вчені в усьому світі сперечаються про те, яким чином і де виникло життя на Землі. Одні вважають, що воно утворилося в атмосфері внаслідок виверження вулкана або через блискавку. Інші вважають, що життя виникло в результаті метеоритного дощу.



Вчені з Китаю стверджують, що перше життя на нашій планеті зародилася з каменів. Незвичайна порода була знайдена в Тихому океані на глибині 6400 метрів.



Експерти з Інституту глибоководних наук і інженерії на чолі з професором Пен Сяотунь витягли з дна океану серпентиніт з органічними сполуками. Провівши багато досліджень фахівці прийшли до висновку, що органіка зародилася в самому камені.



Серпентиніт відноситься до сімейства гірських порід, що утворилися в результаті тектонічних рухів. Він має багато пор розміром в декілька нанометрів. Вчені впевнені, що при певній температурі і тиску в них могли відбуватися хімічні реакції між атомами вуглецю, кисню і водню з утворенням органічних сполук.



Однак думки китайських фахівців розділилися. Так професор геології Китайського нафтового університету Але Лу Хунбо підкреслив, що цих доказів недостатньо для того, щоб претендувати на теорію про виникнення життя з каменів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»