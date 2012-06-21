Головним ініціатором розвитку транспорту на водневих паливних елементах вважають японську корпорацію Toyota Motor. А тим часом три чверті легкового сегмента цього ринку вже зайняла корейська Hyundai Motor. Провідні позиції вона збирається утримати до 2025 року, як мінімум. Китайський концерн Great Wall свій перший «воднемобіль» випустить цього року.

Great Wall є найбільшим у Китаї виробником кросоверів. Як зазначає Bloomberg, компанія має намір запропонувати свою першу модель на основі водневих паливних осередків до кінця 2021 року. Як рекламний хід машини такого типу будуть допущені до обслуговування зимових Олімпійських ігор 2022 року.

Компанія за останні п'ять років вклала 305 мільйонів доларів у розробку технологій, що дозволяють перевести на використання водневих паливних осередків не тільки автомобільний транспорт, але і залізничний, а також морський. До 2025 року Great Wall розраховує увійти до трійки світових лідерів з продажу легкових автомобілів на водневих паливних елементах. На відміну від акумуляторних електромобілів, вони дозволяють відновити запас ходу у кілька сотень кілометрів за лічені хвилини. Великовантажному транспорту вони забезпечують більший запас ходу у порівнянні з акумуляторними силовими установками. Китайська влада також приділяє велику увагу розвитку вантажного і міського пасажирського транспорту на водневому паливі. КНР розраховує збільшити чисельність автопарку машин на водневих паливних елементах до 1000000 одиниць до кінця 2030 року.

Great Wall не самотня в своїх амбіціях. Корпорація SAIC у найближчі п'ять років має намір вивести на ринок не менше десяти моделей на водневих паливних елементах, а до середини десятиліття вона претендує зайняти 10% домашнього ринку. Основною проблемою розвитку даного виду транспорту поки залишається висока собівартість видобутку, транспортування і зберігання водню.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»