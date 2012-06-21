Провівши два роки на протилежному від нас боці Місяця, китайський місяцехід натрапив на об'єкт незвичайної форми, що стирчить із ґрунту, як мильний камінь. Його незвичайна форма вказує на відносно юний вік і ударне походження. Дані спектрометрії зможуть розповісти про знахідку більше.

«Юйту-2» – перший штучний апарат, що сів на зворотній бік Місяця. На початку лютого він завершив усі заплановані роботи і перейшов у режим енергозбереження. Завдяки «Юйту-2» ми знаємо, як виглядає поверхня супутника і що під нею – місяцехід передав на Землю дані радара і безліч фото- і відеозображень, яких вистачить вченим на багато років, кажуть астрономи.

Місяцехід вже знаходив на супутнику дивні об'єкти. У 2019, незабаром після прибуття, він помітив якусь субстанцію схожу на желе. З’ясувалося, що це зацементовані уламки мінералів, сформованих у результаті ударної дії.

А тепер китайські вчені повідомили про новий об'єкт, який вони описують як «мильний камінь»: витягнутий уламок, що стирчав із поверхні Місяця, йдеться в інформації на ZME Science. Оскільки переважна більшість місячних каменів округлої форми, незвичний для ландшафту камінь привернув увагу. Фахівці вважають, що його геологічний вік менший за навколишні породи.

Що стосується його походження, то, мабуть, він відколовся від сусіднього кратера в результаті удару. Вивчення об'єкта за допомогою спектрометра місяцеходу може дати більше інформації про природу цього дивного каменя.

На початку грудня 2020 на Місяць здійснив посадку китайський модуль, який повернеться на Землю. За два тижні він зібрав близько 2 кг місячного ґрунту і детально вивчити місце посадки – гору пік Рюмкер в Океані бурь.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»