Китайське національне космічне управління (CNSA) оголосило про успішний вихід зонда «Тяньвень-1» на орбіту Марса. У підсумку, космічному апарату знадобилося менше року, щоб дістатися до Червоної планети.

До складу місії «Тяньвень-1» входить не тільки орбітальний апарат, а й посадкова платформа разом з марсоходом, пише CGTN. За даними китайський космічного агентства, всі системи зонда працюють у штатному режимі.

Найближча мета апарату – скорегувати свою орбіту, після чого почати дослідження району висадки. Якщо все піде за планом, то процес посадки закінчиться в травні-червні, після чого марсохід з'їде з платформи і розпочне вивчати поверхню Марса.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

