У Києві і 12 з 24 областей України зареєстровано найвищий "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки, який передбачає найбільш жорсткі карантинні обмеження.
Це випливає з таблиці індикаторних показників регіонів зі значним поширенням коронавірусної інфекції Covid-19 станом на 11 квітня, опублікованій на сайті Міністерства охорони здоров'я України.
Згідно з даними МОЗ, у "червоній зоні" – Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області.
Водночас, до "помаранчевої зони" потрапили 10 областей з 24: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська.
У "жовтій зоні" – лише дві області: Івано-Франківська і Херсонська. Жовтий рівень епідеміологічної небезпеки – базовий на рівні всієї країни.