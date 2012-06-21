Торговельно-економічну й енергетичну співпрацю, партнерство в галузях транспорту й оборонно-промислового комплексу обговорено під час зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, який перебував в Анкарі з робочим візитом.

Прем’єр відзначив важливість досягнутих домовленостей між президентами обох країн про активізацію двостороннього діалогу на стратегічних напрямах співпраці.

«Маємо великий потенціал і можливості для розширення двостороннього товарообігу. Ідеться не лише про сировину, а й продукти переробки. Одне з найважливіших питань порядку денного двосторонніх відносин –– завершення переговорів про укладення угоди про вільну торгівлю», — зазначив Денис Шмигаль.

Під час зустрічі з віцепрезидентом Туреччини Фуатом Октаєм обговорено спільні інвестпроєкти, будівництво житла для кримських татар, які залишили Крим через російську окупацію. А ще українські спеціалісти вивчать досвід будівництва міської лікарні в Анкарі, щоб споруджувати лікарні в Україні за новими принципами.