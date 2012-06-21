Під час саміту НАТО у Брюсселі відбудеться зустріч президентів України та Польщі Петра Порошенка й Анджея Дуди.
Про це повідомив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, повідомляє УНІАН. «З ініціативи української сторони президент Дуда зустрінеться з президентом Порошенком під час саміту НАТО», — заявив Щерський. Він додав, що діалог між українською та польською сторонами «інтенсивний і постійний і не потребує зовнішніх імпульсів». Так він відреагував на слова президента Європейської ради Дональда Туска, який і під час саміту Україна — ЄС у Брюсселі сказав, що Україна і Польща повинні знайти нові підходи у своїх відносинах і не повторювати помилок історії.
Як повідомляли, минулої неділі Петро Порошенко вшанував пам’ять загиблих українців у польському селищі Сагринь у південно-східній Польщі, а Анджей Дуда — загиблих поляків на Волині. Українська сторона пропонувала спільно провести пам’ятні заходи, але польська від цієї пропозиції відмовилася.