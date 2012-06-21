З 22 по 29 липня українська столиця стане центром спортивних баталій зі стрибків у воду. На юніорський чемпіонат світу до Києва прибудуть понад 300 спортсменів з різних країн. Про це під час прес-конференції, присвяченої чемпіонату, повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов. За його інформацією, Мінмолодьспорту спрямувало на проведення цих змагань 8 мільйонів гривень.
Ігор Жданов нагадав, що торік влітку Україна блискуче провела Чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед дорослих. Тоді наша збірна виграла командний залік, а чинний капітан юніорської команди Софія Лискун стала бронзовим призером змагань. Урядовець додав, що українська доросла збірна 2017-го очолила медальний залік, а оцінки, надані європейською аквафедерацією за підсумками проведення континентальної першості, були відмінними. Тож, зважаючи на добру репутацію української федерації і високий організаційний рівень попередніх змагань, не дивно, що саме нашій країні було надано почесне право провести цей турнір. Він також стане відбірковим етапом на юнацьку Олімпіаду, де буде розіграно 36 ліцензій.
«Думаю, і в юніорському чемпіонаті ми не пастимемо задніх, адже перед нами стоїть відбір на III юнацькі Олімпійські ігри-2018, які пройдуть у Буенос-Айресі в жовтні», — сподівається Ігор Жданов. Він запевнив, що українська сторона виконала всі вимоги організаторів. За інформацією міністра, на чемпіонат світу зареєстровано 47 країн-учасниць, серед яких представники Європи, Азії, Північної та Південної Америки, Океанії та Африки.
Президент федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов повідомив, що кількість країн-учасниць цьогорічного юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду одна з найбільших за весь час проведення таких турнірів. Тому організатори доклали максимальних зусиль, аби не лише забезпечити комфортні умови спортсменам під час чемпіонату, а й загалом створити гарне враження про Україну. «Спільно з Міністерством молоді та спорту, Національним олімпійським комітетом України ми зробимо все для того, щоб ще вище підняти рейтинг нашої держави, нашої спортивної родини», — наголосив Ігор Лисов і представив офіційний логотип змагань.
Прес-служба Мінмолодьспорту повідомляє, що після завершення прес-конференції спортивні журналісти мали нагоду особисто проінспектувати головну арену чемпіонату — палац водних видів спорту «Ліко», де проходитимуть змагання юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»