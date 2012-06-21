Київ, успішно провівши фінал Ліги чемпіонів, довів, що може організовувати заходи світового рівня. Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко, коментуючи те, наскільки місто впоралося з проведенням великого футбольного свята.
«Можу сказати, що все відбулося дуже добре. Так, ми хвилювалися, адже заходів такого рівня в Києві, Україні до цього не відбувалося. Але ми доклали всіх зусиль, ретельно готувалися і впоралися», — наголосив Віталій Кличко.
Під час зустрічі з Київським міським головою президент УЄФА Александер Чеферін відзначив високий рівень організації всіх заходів. «Хотів би подякувати Києву і міському голові Віталієві Кличку за чудову організацію фінальних матчів Ліги чемпіонів. Не треба забувати, що це найбільший спортивний захід світового рівня, який нелегко організувати. І вчора, і в попередні дні не було жодної помилки. Спасибі за все. Дякую за гостинність. Переконаний, що принаймні половина вболівальників повернеться до Києва», — зазначив очільник Союзу європейських футбольних асоціацій.
Він додав: якщо місто змогло прийняти фінал Ліги чемпіонів, воно зможе організувати будь-який захід.
«Під час проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів Україну відвідали понад 30 тисяч гостей та вболівальників. Підрозділи МВС було переведено у посилений варіант несення служби з 21 травня, коли почали прибувати перші вболівальники. У всій країні для забезпечення публічного порядку працювали близько 14 тисяч правоохоронців. З них 6 тисяч поліцейських, майже 4 тисячі нацгвардійців, тисяча прикордонників та інші підрозділи», — розповів на брифінгу перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. За його словам, фінальний матч Ліги чемпіонів 26 травня відвідали 53,5 тисячі вболівальників.
«Щогодини працівники Держприкордонслужби пропускали близько семи тисяч осіб. На маршрутах пересування фанатів працювали всі правоохоронні підрозділи: оперативно-тактичні групи, вибухотехніки, кінологи, антиконфліктні групи, велопатруль та мобільні поліцейські центри», — додав він.
Перший заступник міністра подякував усім правоохоронцям, залученим до забезпечення публічного порядку під час фіналу Ліги чемпіонів за професіоналізм. «Ми вкотре продемонстрували, що Україна — справжня європейська держава, в якій послуговуються найкращими практиками роботи під час масових заходів», — цитує посадовця департамент комунікації МВС України.
Президент ФФУ Андрій Павелко, підбиваючи підсумки фіналу Ліги чемпіонів у Києві, наголосив: «З організаційних питань не було жодного зауваження, жодної помилки, навіть якихось дрібних недоліків. Гості були вражені, бо знали, які складні часи в Україні. Було важко, але ми відпрацювали на найвищий бал. Гадаю, в майбутньому маємо всі шанси за пропозицією Президента Порошенка подати заявку і отримати право провести Суперкубок УЄФА чи фінал Ліги Європи».