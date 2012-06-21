Київ, успішно провівши фінал Ліги чемпіонів, довів, що може організовувати заходи світового рівня. Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко, коментуючи те, наскільки місто впоралося з проведенням великого футбольного свята.

«Можу сказати, що все відбулося дуже добре. Так, ми хвилювалися, адже заходів такого рівня в Києві, Україні до цього не відбувалося. Але ми доклали всіх зусиль, ретельно готувалися і впоралися», — наголосив  Віталій Кличко.

Під час зустрічі з Київським міським головою  президент УЄФА Александер Чеферін відзначив  високий рівень організації всіх заходів. «Хотів би подякувати Києву і міському голові Віталієві Кличку за чудову організацію фінальних матчів Ліги чемпіонів. Не треба забувати, що це найбільший спортивний захід світового рівня, який нелегко організувати. І вчора, і в попередні дні не було жодної помилки. Спасибі за все. Дякую за гостинність. Переконаний, що принаймні половина вболівальників повернеться до Києва», — зазначив очільник Союзу європейських футбольних асоціацій.

Він додав: якщо місто змогло прийняти фінал Ліги чемпіонів, воно зможе організувати будь-який захід.

«Під час проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів Україну відвідали понад 30 тисяч гостей та вболівальників. Підрозділи МВС було переведено у посилений варіант несення служби з 21 травня, коли почали прибувати перші вболівальники. У всій країні для забезпечення публічного порядку працювали близько 14 тисяч правоохоронців. З них 6 тисяч поліцейських, майже 4 тисячі нацгвардійців, тисяча прикордонників та інші підрозділи», — розповів на брифінгу перший заступник  міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. За його словам, фінальний матч Ліги чемпіонів 26 травня відвідали 53,5 тисячі вболівальників.

«Щогодини працівники Держ­прикордонслужби пропускали близько семи тисяч осіб. На маршрутах пересування фанатів працювали всі правоохоронні підрозділи: оперативно-тактичні групи, вибухотехніки, кінологи, антиконфліктні групи, велопатруль та мобільні поліцейські центри», — додав він.

Перший заступник міністра подякував усім правоохоронцям, залученим до забезпечення публічного порядку під час фіналу Ліги чемпіонів за професіоналізм. «Ми вкотре продемонстрували, що Україна — справжня європейська держава, в якій послуговуються найкращими практиками роботи під час масових заходів», — цитує посадовця департамент комунікації МВС України.

Президент ФФУ Андрій Павелко, підбиваючи  підсумки фіналу Ліги чемпіонів у Києві, наголосив:  «З організаційних питань не було жодного зауваження, жодної помилки, навіть якихось дрібних недоліків. Гості були вражені, бо знали, які складні часи в Україні. Було важко, але ми відпрацювали на найвищий бал. Гадаю, в майбутньому  маємо всі шанси за пропозицією Президента Порошенка подати заявку і отримати право провести Суперкубок УЄФА чи фінал Ліги Європи».

У день фінального матчу публічну безпеку гарантували майже десять тисяч правоохоронців. Фото УНIAН