На Рівненщині перепоховали останки давнього роду Чарторийських — замовників Пересопницького Євангелія. Днями нащадки князів Чарторийських, що представляють чотири покоління, приїхали до селища Клевань Рівненського району, щоб урочисто перепоховати славних предків. Відбулося це у Благовіщенському костелі. У ХVII столітті його теж звели Чарторийські, яким належали ці землі. Заупокійну службу, в якій, крім нащадків князів, узяли участь представники місцевої влади та жителі селища, відправив єпископ Варшавський.
Торік представники Охоронної археологічної служби України в одній із крипт костелу натрапили на останки 18 людей. Це було родинне поховання Чарторийських, яке вже пограбували чорні археологи. Інститут археології НАНУ надав офіційний дозвіл на археологічні роботи, а Рівненська обласна державна адміністрація взяла на себе їх фінансування.
— Після антропологічних досліджень вдалося ідентифікувати п’ятьох представників роду: Миколу (сина Юрія Чарторийського), його дружину та трьох їхніх дітей, — каже один з ініціаторів цього масштабного дослідження клеванець Сергій Мініч. Антрополог стверджує, що Чарторийські мають не польське, як досі вважали, а литовське коріння.
До речі, саме представники клеванської гілки цього роду були замовниками Пересопницього Євангелія, робота над яким завершилася в 1561 році неподалік Клеваня в тодішньому княжому місті Пересопниці завдяки їхній фінансовій підтримці. Тепер на ньому присягають президенти незалежної України. Магнати були будівничими: частина їхньої спадщини служить нам і нині.
Наступним кроком після перепоховання за католицьким обрядом стане генетична експертиза, на результати якої з нетерпінням чекають насамперед нащадки роду Чарторийських. Сподіваються, що вона допоможе ідентифікувати всі останки.
— Наша родина вже вчетверте прибуває в Україну, — каже найстарша представниця роду доктор біохімії Барбара Чарторийська. — Ми вдячні українцям за допомогу й подвижництво. Не важливо, як давно померли наші предки, їхні душі живі, й ми маємо молитися за їхнє спасіння.