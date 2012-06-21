І сталося це зовсім не вчора

У мережі з'явилися результати нового дослідження вчених відразу з двох країн – США і Німеччини. Вони з'ясували, що танення льодовиків (тобто кліматичні зміни) і розподіл ваги по планеті змінили її вісь.

За словами фахівців, зсув трапився ще в 90-х роках минулого століття. При цьому вони відзначили, що місце розташування Північного і Південного полюсів зовсім не статично, пише Phys.org. Льодовики, які розтанули, перерозподілили воду таким чином, що планетна вісь була зрушена.

Відзначимо, що раніше дослідники також змогли визначити причини полярних дрейфів. Це стало можливим завдяки даним спільного проєкту НАСА і Німецького аерокосмічного центру (GRACE). Вони спільними зусиллями займалися відновленням гравітації і вивченням клімату.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра