Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

На Закарпатті підбили підсумки щорічної програми підтримки творів місцевих авторів, яка популяризує книгу та сприяє книгорозповсюдженню. Протягом нинішнього 2020-го року на її реалізацію з обласного бюджету виділили 700 тисяч гривень.

Завдяки програмі у світ з’явилися 14 книжок закарпатських авторів, більшість із яких поповнять полиці місцевих бібліотек. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації Олексія Петрова книгозбірням міст і сіл, навчальних закладів області та обласному відділенню Національної спілки письменників України безоплатно будуть передані 3600 примірників різних книг.

Серед авторів — добре відомі і напівзабуті імена, а деякі з власними книжками прийшли до читача вперше. Це, зокрема, Лідія Повх, Петро Ходанич, Ірина Густі, Павло Федака, Надія Панчук, Дмитро Кешеля, Софія Малильо, Юлій Сташко, Ігор Панейко, Василь Кузан, Іван Коршинський, Іван Хланта, Семен Панько.

Книга останнього з названих авторів — Семена Панька видана з нагоди 100-річчя від дня народження. Відомий закарпатський письменник, перекладач Семен Панько згадує цікаві факти про життя і творчість колег по перу, а також художників, мистецтвознавців та інших творчих особистостей, з якими близько був знайомий або й товаришував. Книга Панька «Вибрані твори. Коли засвічувалися віщі вогні» вийшла друком у Всеукраїнському державному видавництві «Карпати» за виділені з обласного бюджету 39 тисяч гривень.

Книжки авторів, які фінансували коштом обласної програми, відтворюють історію національно-визвольних подій на Закарпатті, висвітлюють непересічні явища в культурі та мистецтві краю. Серед майже півтора десятка видань понад третина зробили доступними читачам поетичні, прозові, публіцистичні твори, а ще — фольклорні надбання, отримані в спадок із минулих часів.