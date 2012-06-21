Останнім шляхом Тараса Шевченка пройшли сьогодні сотні людей у Каневі, яких зібрала 157 річниця від дня перепоховання його праху на Чернечій горі. Спершу в Успенському соборі відбувся молебень.
— Кожен має сам прийти до Шевченка, — сказав голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. — По-справжньому почути Великого Кобзаря та його заповіти. У свій час Україна пробудилася в Шевченкові. Сьогодні він повинен пробудитися в кожному з нас. Бо Тарасове слово про нас, про українців. Про наше споконвічне прагнення бути вільними і жити в незалежній Україні. І Тарас Григорович може пишатися своїми нащадками – нашими героїчними воїнами, нашими героїчними волонтерами та тисячами інших патріотів. Такі ж мужні, такі ж незламні. Кобзар єднав і єднає Україну!
Нагадаємо, Тарас Шевченко помер 10 березня 1861 року. Коштом друзів його поховали на Смоленському православному цвинтарі в Петербурзі. Потому його домовину, за заповітом, перевезли в Україну й перепоховали на Чернечій горі.
Український пророк ще перед смертю заповідав нам згадати його тоді, коли постане вільна та незалежна Україна. І Україна постала у боротьбі, як і пророкував Шевченко.
Тож віддамо шану великому Тарасові і з його пророчими словами на устах продовжимо творити сильну, самоврядну та незалежну Україну, щоб була «у своїй хаті своя правда й воля». І тоді Україна стане такою, якою її хотів бачити Шевченко.