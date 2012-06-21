На відміну від 2020 року, основна й додаткова сесії пройдуть за планом

Міністерство освіти і науки повідомило, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання, основна й додаткова сесії ЗНО 2021 року відбудуться у заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах. Це передбачено змінами до постанови уряду від 9 грудня 2020 року №1236, які Кабінет Міністрів ухвалив 22 березня 2021-го.

Згідно з повідомленням МОН, пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. З огляду на епідемічну ситуацію, учасники можуть обрати лише один предмет для його проходження. Вони зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після цього внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення підсумків. Підсумки пробного ЗНО-2021 оприлюднять на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.

«Пробне ЗНО проходитиме у стандартному форматі, пункти тестування працюватимуть. Постанова дає змогу проводити пробне ЗНО, основну сесію ЗНО, вступні іспити в магістратуру навіть у «червоних» карантинних зонах. Загалом для участі у пробному ЗНО зареєструвалися понад 140 тисяч осіб, це істотно менше, ніж торік. У стандартних аудиторіях традиційно перебуватимуть 15 учасників і двоє інструкторів. Така кількість осіб у класах дає змогу дотриматися безпечних умов. Як і торік, принципи дистанціювання залишаються актуальними. Так у процесі роботи над тестами учасники перебуватимуть на безпечній відстані одне від одного — 1,2 метра», — цитує Укрінформ слова заступниці директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко.

За її словами, на вході до пунктів тестування буде розміщено санітайзери, туалетні кімнати буде забезпечено мийними засобами, а учасники повинні мати при собі маски або респіратори та індивідуальні санітайзери.

Учасники основної сесії ЗНО-2021 до 30 квітня зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань. Із 6 по 18 травня триватиме додатковий період реєстрації на ЗНО.

Основна сесія ЗНО відбудеться за таким графіком: 21 травня — хімія, 24 травня — іспанська, німецька, французька мови, 25 травня — англійська мова, 28 травня — математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня — українська мова, українська мова і література, 4 червня — історія України, 7 червня — фізика, 10 червня — біологія, 15 червня — географія.

Участь в основній сесії ЗНО безплатна. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із п’яти навчальних предметів. Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам ЗНО, затвердженим профільним міністерством.

Результати ЗНО розмістять на інформаційних сторінках учасників ЗНО у такі дати: до 4 червня — хімія, до 18 червня — іноземні мови, до 22 червня — математика, математика (завдання рівня стандарту), до 25 червня — українська мова, українська мова і література, історія України, біологія, до 30 червня — географія.

До слова, для участі в ЗНО-2021 зареєструвалося понад 318 тисяч осіб (дані ще уточнюють). Як інформує МОН, найпопулярніші предметів, які обирають випускники, такі: українська мова і література — 208 тисяч осіб (майже 104 тисячі обрали тестування з української мови); математика — 242 тисячі (понад 65 тисяч зареєструвалися для участі в тестуванні із завдань рівня стандарту); історія України — 247 тисяч; географія — 147 тисяч; англійська мова — понад 122 тисячі; біологія — понад 104 тисячі; фізика — майже 27 тисяч; хімія — понад 10 тисяч; німецька мова — 1965 осіб; французька мова — 464 особи; іспанська мова — 149 осіб.

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 16 липня. Результати її стануть відомими до 23 липня.

2020 року через епідемічну ситуацію пробне ЗНО було скасовано, переносили дати основної та додаткової сесій. Тож основна сесія розпочалася 25 червня і завершувалася 17 липня, а додаткову планували на 24 липня — 10 серпня. Фахівці заявляли, що такі коригування негативно впливають на психологічний стан учасників. Тож добре, що цього року всі етапи ЗНО відбудуться згідно із планом.

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