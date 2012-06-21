Відпустка закінчувалася. Артем Андрієнко, водій КрАЗа з Чигиринської пожежно-рятувальної частини, повертався додому від батьків із Кривого Рогу. Із приємністю пригадував гостини, поглядаючи на дорогу. Автобус, у якому неподалік від водія сидів Артем, весело мчав, минаючи зустрічні машини. Коли проїжджали Кіровоградську область, раптом щось насторожило досвідченого рятувальника. Коли водій став хилитися набік, без роздумів кинувся до нього. Зрозумів, що йому кепсько, треба щось робити. Перемкнув швидкість, заглушив двигун, зупинив автобус. Намагався допомогти колезі, але марно. Викликав швидку, надав першу медичну допомогу. Але водій був непритомним. Пасажири (а їх було 17) пропонували допомогу. Машина швидкої допомоги, яка прибула, доставила водія до найближчої лікарні. На жаль, врятувати його не вдалося.
Тільки потім, ще і ще раз прокручуючи в пам’яті миттєвості поїздки, усвідомив, наскільки близько автобус із пасажирами був до аварійної ситуації: ще б якась хвилина — і він міг виїхати на зустрічну смугу і спричинити зіткнення із зустрічними авто. Але про це тоді не думав, робив те, що слід було в такій ситуації.
Водій-рятувальник знав, що робить, завжди готовий до будь-якої неординарної ситуації.
А ось 13-річна Карина Якубенко із села Лащова Тальнівського району, яка, здавалося б, і гадки не мала, що робити, коли від тебе залежить чиєсь життя, змогла зорієнтуватися й витягнути з води п’ятирічну сестричку. Домовившись із подружкою Іриною піти на ставок порибалити, Карина не помітила, як за ними до води вирушили молодші сестри. Попри заборону батьків гратися біля річки, вони потай пішли за старшими дівчатами. Кам’яна кладка дамби, на якій рибалили подруги, була слизькою, й Ангеліна, послизнувшись, упала у воду. Карина одразу пірнула за нею. Схопивши дівчинку за одяг, витягла на берег.
Спілкуючись пізніше з рятувальниками, розповіла: «Я дуже злякалася за сестричку, яка не вміє плавати. Розуміла, що побігти по допомогу до дорослих означає втратити час».
Як розповіла працівник сектору зв’язків зі ЗМІ управління ДСНС Черкащини Оксана Крутоус, недавно на звання «Герой-рятівник року» в області номінували двох претендентів: рятувальника Артема Андрієнка та школярку Карину Якубенко. Підсумки підбиватимуть під час професійного свята 17 вересня, у День рятувальника.