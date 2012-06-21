Колишні президенти США Барак Обама, Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший візьмуть участь в агітаційній програмі за вакцинацію від коронавірусу, повідомляє телеканал CNN.

Обама заявив, що готовий записати на камеру процес вакцинації, щоб люди знали, що він довіряє науці.

Представники Буша-молодшого розповіли, що він звернувся до головного інфекціоніста Ентоні Фаучі, щоб дізнатися, як може допомогти в популяризації вакцини.

Раніше повідомлялося, що американську вакцину від коронавірусу почали розвозити по світу. Відзначається, що Pfizer планує поширити вакцину через склади в американських штатах Мічиган і Вісконсин, а також в Бельгії та Німеччині.

До цього один з учасників випробувань вакцини Pfizer розповів, що після введення препарату у нього з'явилися симптоми, схожі на серйозний грип. Зазначалося, що всі симптоми зникли на наступний день.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»