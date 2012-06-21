У мережі з'явилася інформація про те, що президент США призначив екс-астронавта Білла Нельсона главою космічного агентства NASA. Про це заявили відразу три інсайдера, знайомих з ситуацією.

Таким чином, свого поста позбувся Джим Бріденстайн, який був ініціатором програми висадки людини на Місяць до 2024 року, пише The Verge.

На призначення нового глави космічного агентства NASA, у чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена пішло майже два місяці. Кадрові зміни відбулися спокійно і тихо, без особливого афішування.

Нагадаємо, що крім «космічного» минулого, у Нельсона є і політичне. Так, в 70-х роках минулого століття він представляв Флориду в Палаті представників США. Також він відомий відстоюванням інтересів NASA під час свого перебування в Конгресі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»