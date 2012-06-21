Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Тисячі черкащан завдячують колишній медичній сестрі, акушерці Степаниді Луговській за те, що своїми стараннями допомогла їм благополучно з’явитися на світ. А особливо вдячні їхні матері за професійність, створення атмосфери впевненості, материнської турботи й тепла, яка так необхідна породіллям.

Народившись у сільській багатодітній сім’ї в селі Ломовате Черкаського району, Степанида Анатоліївна з честю витримала всі випробування долі — голодомор, фронтові воєнні будні, післявоєнні роки розрухи. Виростила двох дітей, має двох онуків і п’ятеро правнуків. У повоєнні роки сумлінно працювала в черкаських пологових будинках. Її трудовий стаж сягає далеко за півстоліття.

Цими днями Степаниді Луговській виповнилося 100 років. Коли її запитують про секрети довголіття, ювілярка відповідає: «Щоденна праця до сьомого поту, доброзичливе ставлення до людей. Очевидно, так і відгукується їхня вдячність».

Працівники Департаменту соціальної політики міської ради, а також колеги-медики поздоровили Степаниду Анатоліївну з ювілеєм, подякували їй за багаторічну сумлінну працю, за незламність у воєнні роки, за мудрість та досвід, які передала своїм дітям, онукам та правнукам. Вона була свідком і учасником багатьох історичних подій. При цьому залишилася сильною людиною, яка вміє радіти життю.