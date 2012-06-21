«Гармонія» — табір унікальний, бо єдиний в області й один із небагатьох в Україні, який улітку збирає обдарованих дітей, щоб допомогти їм розвинути здібності й таланти. Уже в 26-те він зібрав під своє крило школярів у закарпатському селищі Чина, серед яких 95 переможців міжнародних, всеукраїнських та обласних творчих конкурсів. Обдаровані діти відвідуватимуть уроки і майстер-класи відомих викладачів, серед яких заслужені працівники культури України Володимир Стегней, Маріанна Сокач, заслужений артист України Ференц Томич, Наталія Шіпош та інші.
Юні таланти разом із творчими заняттями, що відбуватимуться під керівництвом педагогів, відпочиватимуть на лоні мальовничої природи Карпат. Їх чекають нові зустрічі й знайомства, спортивні змагання, цікаві подорожі та екскурсії. Своєрідним творчим звітом стане для обдарованих дітей завершальний концерт юних талантів наприкінці табірної зміни.
Вартість путівки в закарпатську «Гармонію» — найнижча в області й становить 210 грн на добу. «Чудову справу робить галузева профспілка у Закарпатті, — сказала голова ЦК профспілки працівників культури України Людмила Перелигіна. — Сприяти духовному збагаченню, розвивати творчі здібності треба змалку. Від цього залежить, чи виростуть із юних талантів митці, які здатні будуть підхопити естафету сьогоднішніх діячів української культури і мистецтва».
Обком профспілки працівників культури Закарпатської області, яку очолює голова Наталія Жовтин, — єдиний засновник творчого табору і фінансування здійснює лише за власні кошти. Наталія Михайлівна щиро привітала юних учасників табірної зміни, побажала їм провести час із користю для душі й тіла.