Шановні військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого! Вітаю особовий склад нашої народженої та загартованої в боях князівської бригади з Днем Збройних Сил України, 6-річчям створення бригади, яке ми відзначаємо 10 грудня, та Днем Сухопутних військ ЗСУ!



6 років – надзвичайно мало для історії державності, ще менше – для світової історії. Але для нас – це ціла епоха! Ми гартувалися у визвольних боях в найгарячіших точках фронту. І зараз ми можемо з гордістю сказати, що відбулися як бойовий, злагоджений колектив патріотів та однодумців, в яких на всіх одна мета – щаслива, вільна Україна! І хоч не нам оцінювати свій вклад у перемогу і свою роль в історії держави, ми горді тим, що були і є однією з основних бойових складових АТО та Об’єднаних сил, і тим, що зробили і робимо для України на фронтових рубежах, її незалежності та майбутнього!

Упродовж 6 років ми розвивалися й ставали сильнішими, ми здобували, і на превеликий жаль, втрачали… У той день, коли закінчиться війна, ми запалимо свічі пам’яті за всіма полеглими за Україну побратимами. Ми завжди пам’ятатимемо тих, кого втратили в боях, і криваву ціну нашої незалежності…

Сьогодні, на 7-му році війни, ми військовослужбовці князівської 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого впевнено дивимося в майбутнє! Ми досвідчені й сильні! І надалі будемо надійним щитом для мирних міст і сіл України – аби там не знали війни! Ми неодмінно втілимо мрію кожного українця – здобудемо Перемогу! Бо мужність народжує переможців, згуртованість – непереможних!

Шановні побратими! З нагоди професійних свят та 6-річчя нашої бригади щиро бажаю кожному з нас міцного козацького здоров’я, любові, добра, здійснення мрій, терпіння й наснаги для досягнення поставлених цілей!Також висловлюю вдячність тим, хто впродовж 6 років підтримував і підтримує нас, став для нас друзями, і майже одночасно з нами відзначає своє свято – День Волонтера! Ми надзвичайно цінуємо все, що ви зробили для нас за роки війни, і продовжуєте робити зараз! Нехай те добро, патріотизм і людяність, із якими ви ідете по життю, повертаються до вас сторицею!

Слава Україні! Слава її Збройним Силам!



З повагою, командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого

полковник Сергій ВОЙЧЕНКО