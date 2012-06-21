Комету C/2020 F3 астрономи виявили 27 березня 2020 року з допомогою телескопа NEOWISE (The Near Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer), який і дав їй другу назву. На відміну від комети ATLAS, яка могла стати найяскравішою кометою за останні 13 років, але зруйнувалася під впливом Сонця, NEOWISE пережила зближення із Зіркою і тепер стає все яскравішою.
«Вона становить майже 5 кілометрів удіаметрі. Ядро NEOWISE покрите темними частками «сажі», що збереглися з часу її народження 4,5 мільярда років назад», – каже Джозеф Масьеро, заступник головного дослідника NEOWISE .
омету можна спостерігати в Північній півкулі від екватора до 60-ї паралелі північної широти. Із Землі комету зараз можна побачити незадовго до світанку над північно-східним горизонтом неба. З кожним днем її поява на небі буде зміщуватися ближче до півночі, а після 20 липня її буде добре видно ввечері і в першу половину ночі.
Найкращі умови видимості складуться 20 липня, коли NEOWISE увійде в сузір'я Великої Ведмедиці при блиску +3 зоряної величини. При такому світінні неозброєним оком комету буде видно як слабку плямочка: щоб краще розглянути її хвіст, знадобиться хоча б невеликий бінокль. Щотижня NEOWISE буде втрачати приблизно 1,3 зоряної величини і перестане бути видна неозброєним поглядом після 5 серпня.
На мінімальній відстані від Землі комета пройде 23 липня. Воно складе 0,692 астрономічної одиниці, або 103,52 млн кілометрів. Це надасть астрономам прекрасну можливість більше дізнатися про її склад і структуру. Наступного разу NEOWISE відвідає Сонячну систему через 6800 років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»