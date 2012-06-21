На засіданні Комітету ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності було розглянуто урядовий законопроект № 8318 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства» повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
Представники Мінекономрозвитку наголосили на необхідності внесення змін до Закону про Експортно-кредитне агентство (ЕКА). У разі прийняття цих змін ЕКА має стати установою з прозорими процесами і корпоративним управлінням, діяльність якої відповідає найкращим міжнародним практикам, У міністерстві вважають, що запропоновані зміни сприятимуть доступу експортерів до кредитування на прийнятних умовах, забезпечать страхування та гарантування експорту, убезпечать його від ризиків неплатежів та фінансових втрат і відповідно підвищать рівень конкурентоспроможності наших товарів на світових ринках.
Необхідність прийняття законопроекту пояснюється тим, що фахівці профільного міністерства після аналізу чинного закону виявили низку норм, які потребують вдосконалення, і запропонували низку суттєвих змін і доповнень. Так, згідно з положеннями законопроекту, експортерам надається часткове відшкодування відсоткової ставки за наданими експортними кредитами. У разі невиконання або неналежного виконання нерезидентом (закордонним партнером) його грошових зобов’язань за експортним зовнішньоекономічним договором, який був застрахований Експортно-кредитним агентством, термін виконання цього договору припиняється і пеня за порушення строків не стягується.
Запроваджується поняття експортного кредиту – кредитного договору, що укладається між українським постачальником та закордонним покупцем. Також вводиться страхування інвестицій, які український суб’єкт господарювання здійснює за кордон. Державна підтримка експортної діяльності шляхом страхування, перестрахування, гарантування, часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами надається виключно щодо товарів, робіт та послуг українського походження.
Вдосконалити діяльність агентства пропонується шляхом підвищення прозорості корпоративного управління відповідно до кращих світових практик. Для цього розробники законопроекту мають намір розширити сфери підтримки експорту і відмовитися від кредитів з держбюджету як неефективного інструменту.
Тут варто пояснити. Як сказано у пояснювальній записці до законопроекту, чинна редакція Закону передбачає надання підтримки ЕКА у вигляді кредитів з державного бюджету для виплати страхових відшкодувань та державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань.
Але, оскільки кредити, відповідно до діючого Закону, можуть надаватися на сплату страхового відшкодування за договорами страхування, то є ризик, що такий фінансовий інструмент може бути використаний в порушення процедур щодо забезпечення покриття страхових договорів через перестрахування або через державні гарантії, що призведе до надмірного фінансового навантаження на державний бюджет. Тому пропонується залишити лише один вид державної допомоги – державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань ЕКА.
Важливо також, що контрольний пакет акцій у статутному капіталі ЕКА, згідно з положеннями законопроекту, належить державі і не підлягає приватизації.
За підсумками засідання Комітету було підтримано позицію Уряду щодо необхідності внесення змін до закону. При цьому депутати зазначили, що деякі з положень законопроекту потребують доопрацювання, тому було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді направити законопроект на доопрацювання в Комітет.