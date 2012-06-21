Компанія «Агротехсоюз» в селі Путрівка Васильківського району Київської області відкрила новий центральний офіс.
«Побудований в стислі терміни, менш ніж за 15 місяців, сучасний офісний комплекс зустрічав гостей мистецькою виставкою, арт майстер-класами та інструментальними виступами колективів», — зазначили у компанії.
Наразі це третій сервісний центр компанії, два попередніх збудовано в Чернігівській та Сумській областях. У найближчих планах подальше розширення інфраструктури та будівництво сервісного центру в Харківській області.
«Побудувати нове приміщення вирішили, оскільки за останній час компанія значно розширилась і в старому офісі їй стало затісно», — розповів директор «Агротехсоюзу» Іван Дергалюк. За його словами, основною метою нового сервісного центру є складний ремонт сільгосптехніки.
«У нас є стаціонарні майстерні в усіх наших сервісних центрах, але специфічний ремонт (наприклад, двигунів і коробок передач) ми там не робимо. По-перше, немає фахівців, а по-друге, якби фахівці й були, їх дорого утримувати і важко завантажити постійно роботою», — зауважив він.