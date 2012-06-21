Американська компанія Amazon зайняла перше місце в ренкінгу BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands і стала найдорожчим світовим брендом. Про це повідомляється на сайті агентства Kantar Millward Brown.
Уточнюється, що в минулому році на першому місці була корпорація Google, а Amazon займала третю позицію. Однак за останні кілька років бренд Amazon перетворився в «бренд-екосистему» і розширився на нові сегменти ринку. Капіталізація компанії за один рік зросла в півтора рази.
Другу позицію в ренкінгу займає Apple, а Google в цьому році опустився на третю сходинку. Далі йдуть Microsoft, Visa, Facebook, Alibaba, при цьому російських компаній в рейтингу немає.
Ренкінг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands складається щорічно з 2006 року. В ході дослідження враховуються фінансові показники і відгуки споживачів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»