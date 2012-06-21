Компанія Apple планує випуск нового смартфона в найближчі місяці. Відзначається, що пристрій стане наступником представленого навесні минулого року iPhone SE. Про це повідомляє видання GizChina з посиланням на власні джерела.

Новий смартфон отримає назву iPhone SE Plus. У гаджета буде 6,1-дюймовий дисплей з вирізом під фронтальну камеру і біометричний сенсор Face ID. Також смартфон оснастять і дактилоскопічним сенсором, який розмістять у бічній кнопці. Новий девайс матиме одинарну камеру з дозволом 12 Мп, тоді як селфі-камера мтиме 7 Мп. Працюватиме iPhone SE Plus на базі Apple A14 Bionic, і підтримуватиме роботу в мережах 5G.

Покупцям новинка буде доступна в трьох кольорах – чорному, червоному і білому. SE Plus також отримає захист від вологи і пилу за стандартом IP67. За словами інсайдерів, вартість смартфона складе 500 доларів (майже 14 тисяч гривень). Пристрій відносять до категорії бюджетних гаджетів. Згідно з прогнозами аналітиків, завдяки наявності актуального під час пандемії коронавірусу сенсора Touch ID, підтримки 5G і невисокої ціни, новий смартфон стане популярним на ринку.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»