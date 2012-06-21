У корпорації Apple поінформували про найбільш прибутковий квартал за час її існування, що зробило компанію лідером ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у четвертому кварталі 2020 року поставки смартфонів Apple зросли на 22% - до рекордних 90,1 млн, водночас поставки китайської компанії Huawei різко впали через американські санкції.

Крім цього, через розширення лінійки смартфонів і виходу iPhone 12 з підтримкою 5G попит на смартфони виріс, особливо в Китаї.

За даними дослідницької компанії IDC, Apple займає 23,4% світового ринку смартфонів.

«У Китаї Apple скористалася чудовою нагодою захопити частку ринку Huawei в елітному сегменті в ситуації, коли Huawei не могла забезпечити достатню пропозицію, хоча попит на бренд все ще є», - сказала Ніколь Пен, яка відстежує ситуацію на китайському ринку смартфонів в компанії Canalys.

Також Apple обійшла південнокорейську компанію Samsung Electronics. Її частка на ринку смартфонів оцінюється в 19,1% (продала в четвертому кварталі 73,9 млн пристроїв).

Поставки смартфонів компанією Huawei Technologies у четвертому кварталі минулого року впали на рекордні 42,4% - до 32,3 млн. Це сталося після того, як США внесли компанію в чорний список з міркувань нацбезпеки, не дозволяючи зарубіжним компаніям поставляти їй ключові компоненти, включаючи напівпровідники.