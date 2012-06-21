У гонитві за споживачами виробники авто йдуть на різні хитрощі для того, щоб виділитися на тлі конкурентів. Наприклад Audi днями представила машину, в якій немає дзеркал. Взагалі. Замість них встановлені дисплеї високої чіткості.
Нововведення з'явиться в майбутньому електрокарі-кросовері Audi E-tron, старт продаж якого заплановано на кінець 2018 - початок 2019 року. Зовні авто замість дзеркал встановлені камери, які спостерігають за тим, що відбувається позаду машини. А ось самі дисплеї розташовуються на передніх дверях авто. Як заявляють розробники зображення з екранів змінюватиметься в залежності від необхідної ситуації. Режими роботи камер і виведення зображення виглядають по-різному для їзди місом, жвавим хайвеєм і під час парковки.
Діагональ «дисплеїв заднього виду» має 7 дюймів, а зображенням на них можна управляти як зі смартфона, так і з приладової панелі автомобіля. До слова, замість приладової панелі також встановлено OLED-дисплей. Як і замість консолі управління машиною. За визнанням очевидців, наявність такої великої кількості екранів вигідно виділяє машину на тлі конкурентів. Також стало відомо, що деякі версії авто будуть укомплектовані висококласної аудіосистемою Bang & Olufsen Premium Sound System, що включає 16 динаміків сумарною потужністю в 705 ват. Поділилися представники Audi і планами на майбутнє: після релізу Audi e-tron, в 2020 році буде представлений Audi e-tron GT, а до 2020 року Audi також запропонує покупцям новий електромобіль цієї ж лінійки, але в преміум-сегменті.