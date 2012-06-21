Канадська компанія нарешті випустила свій останній продукт, який чекали завзяті фанати. Ecobee представила новий розумний динамік SmartThermostat.
Пристрій повинен вразити: Amazon Echo впровадило в пристрій голосове управління. Правда, зовні помітити зміни неможливо, дизайн і розмір залишилися такими як були. Тільки пластиковий корпус Ecobee замінила на скляний, також є кольоровий сенсорний РК-екран. Це плюс, оскільки скло набагато міцніше за пластик, і термін служби повинен бути більшим.
Що стосується внутрішніх змін, то з'явилися чотириядерний процесор і дводіапазонний Wi-Fi. SmartThermostat має високу якість звуку, і це поєднується з Spotify Connect – змогою перемикатися між музикою і голосовим управлінням.
Також додані функції Alexa Calling, Messaging і Drop-in. Варто відзначити, що пристрій можна придбати за 249 доларів, за умови, що колишня модель коштувала 199 доларів – різниця невелика.
Серед нововведень також варто відзначити те, що розумний динамік майже не витрачає заряд і підключається до інших інтелектуальних помічників. Можна бути впевненими в тому, що якісна розробка знайде свою аудиторію і стане популярнішим за свого попередника. Тим більше, що сучасна людина хоче «прикрасити» свій будинок новітніми технологіями і покращити собі життя. Чим більше функцій має пристрій, тим він затребуваніший на ринку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»