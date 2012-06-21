Компанія Jeep планує презентувати новий семимісний Grand Compass в 2021 році. Очікується, що автомобільна новинка отримає додатковий ряд сидінь.

Прототип Grand Compass був помічений на дорогах Італії, що може свідчити про початок тестових випробувань в країнах Європи. Автомобіль приховали під щільним камуфляжем. Втім, профільні експерти зуміли розглянути деякі деталі.

Фахівці вважають, що автомобільна новинка мало схожа на традиційні машини американського бренду Jeep. Втім, решітка радіатора залишилася впізнаваною, як і передня панель. При цьому очікується, що автомобіль буде семимісним і зможе стати головним конкурентом Volkswagen Tiguan Allspace і Peugeot 5008.

Технічні характеристики прийдешньої новинки тримаються виробником у секреті. Експерти навіть не можуть сказати, чи буде це абсолютно нова модель, або додаткова комплектація Compass. Фотошпигуни вже встигли оприлюднити кадри з Grand Compass в Мережі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»