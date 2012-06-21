Компанія KIA представила седан KIA Cadenza (K7) третього покоління для південнокорейського ринку. У порівнянні з попередником, автомобіль серйозно змінився зовні і всередині, а також отримав нові системи допомоги водієві.
Так, за зовнішнє перетворення новинки «відповіли» повністю світлодіодна головна оптика, задні ліхтарі, з'єднані яскравою світлодіодною смугою; видозмінені бампери, нові вихлопні фальш-патрубки і збільшена радіаторна решітка.
Інтер'єр, в свою чергу, втішив цифровою панеллю приладів, мультимедійним комплексом з сенсорним дисплеєм, переробленою центральною консоллю, більш ергономічним важелем перемикання передач, зміненим блоком управління кліматом і зручною нішею під ним.
Докладною інформацією про оснащення і технічних характеристиках «третього» KIA K7 (саме під цим ім'ям седан продається на домашньому ринку) корейці не діляться, зазначивши лише, що «четирехдверка» отримала передові системи допомоги водієві, два нових бензинових двигуна (2,5 і 3,0 літра) і гібридну силову установку.
Продаж новинки розпочнеться у найближчі місяці.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»