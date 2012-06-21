Компанія Motorola, що належить зараз китайському бренду Lenovo, представила новий флагманський смартфон Moto Z4.
Він позиціонується виробником як здібний оновитися до 5G телефон. Для цього пропонується скористатися спеціальною панелькою 5G Moto Mod, яка може використовуватися зі смартфонами серії Moto Z.
Moto Z4 оснащується 6,4-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD (2340 x 1080 пікселів), 48-мегапіксельною основною і 25-мегапіксельною фронтальною камерами, інтегрованим з дисплеєм сканером відбитків пальців, акумулятором ємністю 3600 мА год з швидкою зарядкою потужністю 15 Вт.
Апаратної платформою став восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 675, 4 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті .
Підтримуються VoLTE, Wi-Fi (ac), Bluetooth 5, GPS, NFC, є порт USB Type-C. Передбачено покриття P2i для захисту від бризок. Розміри складають 158 x 75 x 7,35 мм, а вага - 165 грамів .
Moto Z4 пропонується в сірому і білому кольорах за ціною 499,99 долара. Продажі стартують 6 червня 2019 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»