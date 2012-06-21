Німецька компанія Opel представила оновлений фірмовий логотип.

Як повідомила 30 листопада пресслужба бренду, фірма вирішила відмовитися від тривимірної емблеми. Також дизайнери змінили форму блискавки логотипу, а його обід зробили тонким. Слово Opel написано новим шрифтом під назвою Opel Next.

Крім того, жовтий колір, який став головним для всіх продуктів компанії, означає курс марки на електрифікацію, пояснили в компанії.

Першим автомобілем, на якому з'явиться новий логотип, стане кросовер Opel Crossland. Крім того, емблему отримає «паркетник» Opel Mokka.

2 вересня повідомлялося, що компактний кросовер Opel Mokka другого покоління продаватиметься на європейському ринку з двома новими бензиновими і одним дизельним двигуном. Раніше модель пропонували тільки з електричною силовою установкою.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра