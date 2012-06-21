Компанія Panasonic випустила свій перший прозорий OLED-дисплей, який показала на виставці CIIE 2019.
У пристрої Panasonic використовують OLED-панелі виробництва LG. Дисплей має діагональ 55 дюймів і роздільну здатність FHD (1920 x 1080 пікселів). Вага пристрою –1,75 кілограма.
Дисплеї, здатні працювати в діапазоні температур від 0 до 40 градусів за Цельсієм.
Також дисплей має здатність переходити в «чорний режим» (Black Mode). Пристрій втрачає прозорість і завдяки цьому покращується контрастність картинки. Тобто, новинку можна використовувати як звичайний телевізор у режімі Black Mode.
Прозорі дисплеї Panasonic продаватимуться на азіатсько-тихоокеанському та японському ринках.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»