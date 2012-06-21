Компанія Parrot випустила абсолютно новий дрон під назвою «Анафі» (ANAFI). «Анафі» має унікальні об'єктиви та функції камери, які не мають інші дрони, надійний термін служби акумулятора і бездоганний зв’язок.
Найважливішою особливістю будь-якого дракона, призначеного для відеозйомок, є якість зображення. « Анафі» знімає кадри із роздільною здатністю 4K 100 Мбіт / с . Дрон має вбудований відеорежим HDR. Можливість знімати HDR – це одина з особливих функцій, яку ви не знайдете у жодного безпілотника з цього цінового діапазону. HDR забезпечує кращий імідж зйомки, врівноважує експозицію між яскравими та темними ділянками, що є складним завданням під час зйомки горизонту за допомогою безпілотника.
Інша особливість «Анафі» - це його здатність нахиляти камеру у напрямку до неба. Таким чином відкривається світ можливостей для захоплюючих унікальних кутів, наприклад, під час польоту під мостом або іншою спорудою.
ДОВІДКА «УК»
«Анафі» – це нове покоління безпілотника. 4K HDR камера має ексклюзивні можливості для зйомки відео та фотозйомки завдяки унікальному нахилу 180 ° і збільшенню без втрат на 2.8x.
Дрон має ультракомпактну форму, він компактний і займає мало місця.
Дрон тихо працює, пристосований до екстремальних погодних умов, має 25-хвилинний час польоту з сучасними характеристиками. Завдяки вбудованому штучному інтелектові з «Анафі», можна робити захоплючі і вражаючі кадри.