Компанія Samsung відклала початок продажів смартфона з дисплеєм, що згинається Galaxy Fold, через проблеми з екраном.
Користувачі, які отримали пристрій на тестування, розповіли про недоліки в конструкції, повідомляється на сайті організації. Для роботи над їх усуненням потрібні додаткові тести.
Початкові результати перевірки виявлених проблем на дисплеї показали, що вони можуть бути пов'язані з впливом на верхню і нижню відкриті області шарніра. Був також випадок, коли речовини, знайдені всередині пристрою, впливали на характеристики дисплея, – підкреслили в компанії.
Інженери вживуть заходів для посилення захисту дисплея. Крім того, буде розширена документація з рекомендаціями з догляду за екраном.
Нову дату початку продажів оголосять у найближчі тижні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»