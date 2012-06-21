Аналітики компанії Strategy Analytics поділилися статистикою світового ринку смартфонів за лютий 2021 року. Згідно з опублікованими даними, південнокорейська корпорація Samsung знову стала лідером ринку, потіснивши компанію Apple на другий рядок рейтингу. Китайський виробник Xiaomi опинився на третьому місці.



Як з'ясували аналітики, за підсумками лютого корейський гігант Samsung поставив майже 24 мільйони смартфонів, забезпечивши собі ринкову частку в розмірі 23,1%. У січні, для порівняння, частка Samsung на ринку становила всього 15,6%.



Американська компанія Apple, яка в січні лідирувала з часткою 25,4%, тепер опинилася на другому місці, зовсім небагато поступившись «Самсунгу» (22,2 %). За лютий «яблучному» виробникові вдалося реалізувати приблизно 23 мільйони айфонів.



На третє місце в глобальному рейтингу вийшла китайська компанія Xiaomi, яка зайняла 11,5% світового ринку. Слідом за «Сяомей» розташувалися бренди Vivo і OPPO, яким в лютому належало 10,6% і 8,5%, відповідно.



Як бачимо, в першій п'ятірці немає компанії Huawei, яка зазнала колосальних втрат через ситуацію, обумовлену санкціями США. Поки складно прогнозувати, яким чином розвиватиметься ситуація з лідерством на світовому ринку смартфонів в найближчі місяці, але ясно, що основна боротьба розгортатиметься між Samsung і Apple –підсумовують аналітики.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»