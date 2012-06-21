NASA уклало контракт з компанією SpaceX на запуск космічного телескопа SPHEREx, призначеного для досліджень зародження Всесвіту і подальшого розвитку галактик, йдеться в пресрелізі NASA.

Повідомляється, що в рамках дворічної астрофізичної місії NASA SPHEREx ракета SpaceX Falcon 9 буде запущена з космічним телескопом для огляду неба у ближньому інфрачервоному діапазоні. За даними NASA, вартість нової місії становить майже 100 мільйонів доларів США.

Також за допомогою телескопа вестимуться пошуки води і органічних молекул у місцях зародження зірок і на дисках навколо зірок, де можуть формуватися нові планети. За час місії астрономи зберуть дані про понад 300 мільйонах галактик, а також досліджуватимуть понад 100 мільйонів зірок у нашій галактиці Чумацький Шлях.

Запуск ракети з телескопом запланований на червень 2024 року з космічного стартового комплексу 4Е (космодром Ванденберг в штаті Каліфорнія).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»