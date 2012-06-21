У зв'язку з цим американці шукають фахівця, який зможе проєктувати машини з урахуванням специфіки клієнтів з КНР, повідомляє Reuters.

Відповідно до джерел агентства, Tesla необхідна людина «мультикультурних поглядів» з досвідом роботи не менше 20 років, знайомий з перевагами китайських автомобілістів, який міг би «навести мости» між США і Китаєм.

За даними Reuters, шеф-дизайнер Tesla Motors Франц фон Хольцхаузен вже провів співбесіди з кількома кандидатами, хоча поки невідомо, скільки саме осіб претендують на нову позицію. Всього в нову команду має увійти близько 20 дизайнерів і фахівців з моделювання.

Раніше керівник Tesla Ілон Маск заявив, що протягом наступних двох років компанія випустить доступний електрокар вартістю не дорожче 25 тисяч доларів. Висновок на ринок подібного автомобіля став можливий завдяки істотному зниженню собівартості акумуляторів. Глава Tesla зазначив, що новинку оснастять батареями нового типу, які дозволять проїхати без підзарядки до 320 км, автомобіль також матиме інноваційну електромеханічну трансмісію.

Автомобілі випускатимуть як на підприємстві Tesla в Шанхаї, так і на новій європейській «гігафабриці», яку зараз будують у Берліні. Маск заявив, що на кожному з заводів збиратимуть «оригінальні машини», які зовні відрізнятимуться одина від одної.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»