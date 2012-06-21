Компанія Volkswagen опублікувала перший тизер свого найменшого кросовера T-Cross, який буде повноцінно представлений цієї осені.
Volkswagen початку тизерну кампанію для нового кросовера T-Cross. Він отримав таку ж назву, як і концепт, показаний на Женевському автосалоні в 2016 році; серійна ж модель, як повідомляє Motor1, дебютує восени цього року.
T-Cross є найменшим кросовером Volkswagen і, як очікується, його розмістять в лінійці автовиробника нижче моделі T-Roc. Новий кросовер буде побудований на MQB A0 – тій же платформі, що і субкомпактний кросовер Seat Arona. У довжина моделі, як повідомляється, складатиме 4 107 міліметрів.
Будь-які технічні характеристики T-Cross поки не розголошуються. На першому тизері показали задню частину кросовера:можна помітити, зокрема, задні ліхтарі, з'єднані в єдиний елемент. Як уже зазначалося, повноцінний дебют кросовера очікується цієї осені, однак точну дату ще не повідомили.